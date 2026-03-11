Iran, Meloni: crisi complessa, invito a coesione, no a polarizzazione

Roma, 11 mar. (askanews) - La crisi in Medio Oriente "investe la sicurezza, l'economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa tra le più complesse degli ultimi decenni che ci impone di agire con lucidità e serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Meloni fa appello a uno "spirito di coesione sottraendo alla polarizzazione politica che banalizzando non aiuta a nessuno ragionare con profondità".