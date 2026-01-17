ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Iran, Meloni: condanniamo repressione, lavoriamo per de-escalation

Tokyo, 17 gen. (askanews) - "Per quello che riguarda l'Iran io penso che noi dobbiamo lavorare per una de-escalation ed è quello che l'Italia continua a fare, ne ho parlato tra l'altro anche con il Sultano dell'Oman, che come sapete ha avuto un ruolo con noi molto importante nelle negoziazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, durante ilm suo viaggio in Asia.

"Chiaramente voglio ribadire la mia solidarietà nei confronti del popolo iraniano e delle persone che legittimamente manifestano per i propri diritti, per un futuro migliore, non credo - spiega - che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita, e quindi ovviamente condanniamo la repressione, condanniamo le uccisioni da parte del regime iraniano, chiediamo all'Iran di garantire l'incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per cercare di tornare su negoziazioni che possano risolvere soprattutto quello che riguarda il tema del dossier nucleare".

