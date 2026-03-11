ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Iran, Meloni condanna strage bambine: "Usa-Israele preservino civili"

Roma, 11 mar. (askanews) - "Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele, volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Per questo, a nome del governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in Senato.

