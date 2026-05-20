Iran, Meloni: auspicio che negoziato di pace vada avanti

Roma, 20 mag. (askanews) - Le crisi internazionali come Ucraina e Iran sono state fra i temi affrontati dalla premier Giorgia Meloni e Narendra Modi nel bilaterale a Villa Pamphilj, durante la visita di Stato del primo ministro indiano.

"Sulla crisi iraniana ci siamo confrontati con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, trovare una conclusione positiva in un contesto che sappiamo essere precario", ha detto Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte.

"Entrambi lavoriamo al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz", ha aggiunto la premier.