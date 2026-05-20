ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Iran, Meloni: auspicio che negoziato di pace vada avanti

Roma, 20 mag. (askanews) - Le crisi internazionali come Ucraina e Iran sono state fra i temi affrontati dalla premier Giorgia Meloni e Narendra Modi nel bilaterale a Villa Pamphilj, durante la visita di Stato del primo ministro indiano.

"Sulla crisi iraniana ci siamo confrontati con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, trovare una conclusione positiva in un contesto che sappiamo essere precario", ha detto Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte.

"Entrambi lavoriamo al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz", ha aggiunto la premier.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi