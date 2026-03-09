ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Iran, Meloni: L'Italia non è parte del conflitto, ne' intende entrarci

Roma, 9 mar. (askanews) - "Per garantire la sicurezza dei confini dell'Unione europea, abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione.

Ma la nostra linea è molto chiara. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo per quanto possibile all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati". Lo ha detto la premier a proposito dei rischi per la sicurezza in Italia in conseguenza della guerra in Iran.

