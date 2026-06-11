Iran, Mattarella: auspico riapertura completa Hormuz

Roma, 11 giu. (askanews) - L'auspicio per la riapertura completa dello stretto di Hormuz anche per evitare che diventi un precedente quello di bloccare le vie del libero commercio. È una delle considerazioni condivise da Sergio Mattarella con il presidente Coreano Lee Jae Myung in visita di stato in Italia.

"Abbiamo parlato di Hormuz per cui auspichiamo una soluzione e la riapertura completa anche per evitare un precedente - ha spiegato - che le popolazioni lungo la costa utilizzino la paralisi della rete del commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni".

"Abbiamo parlato delle varie crisi: Ucraina, Medioriente, Libano, Gaza, e abbiamo parlato del sostegno all'Ucraina e della necessità di raggiungere una pace giusta e duratura e delle conseguenze di queste crisi sulle persone più deboli".