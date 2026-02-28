Iran, Mantovano: la situazione è grave e preoccupante

Bologna, 28 feb. (askanews) - "La situazione è grave e preoccupante". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dopo una riunione in videoconferenza convocata d'urgenza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepresidenti, il ministro della Difesa e i vertici dell'intelligence per seguire l'evoluzione degli attacchi partiti nelle scorse ore contro l'Iran.

Mantovano ha sottolineato che tra le principali preoccupazioni del governo vi è la sorte degli italiani presenti nel paese: "Non ci sono soltanto gli addetti all'ambasciata - ha spiegato Mantovano cominciando il dibattito su Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum organizzato dall'associazione Incontri esistenziali di Bologna -, ci sono anche qualche centinaio di italiani sparsi in Iran". L'ambasciata italiana, come quelle dei principali paesi occidentali, aveva già ridotto il proprio personale nelle settimane precedenti.

Il sottosegretario ha annunciato che nel corso della giornata e nei prossimi giorni si terranno ulteriori riunioni di coordinamento per seguire passo passo l'evoluzione della situazione.