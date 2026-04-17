Iran, Macron: "Riapertura incondizionata di Hormuz, no a pedaggi"

Parigi, 17 apr. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollecitato la riapertura incondizionata dello Stretto di Hormuz dopo che Teheran ha dichiarato che quella via di navigazione fondamentale sarebbe rimasta aperta fino alla fine del cessate il fuoco in Medio Oriente. "Accogliamo con favore l'annuncio", ha affermato al termine di una riunione dei capi di Stato e di governo detta dei volenterosi a Parigi, a cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio Gioria Meloni. aggiungendo che i leader hanno sollecitato "la piena riapertura, immediata e incondizionata, da parte di tutti".