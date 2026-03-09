Iran, Macron a Cipro accolto dal presidente Christodoulides

Paphos (Cipro), 9 mar. (askanews) - Emmanuel Macron è arrivato a Cipro ed è stato accolto dal presidente cipriota Nikos Christodoulides sulla pista dell'aeroporto di Paphos, nel sud-ovest dell'isola. Il presidente francese ha poi incontrato, oltre al leader cipriota, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis per discutere del rafforzamento della sicurezza nella regione, nel contesto della guerra contro l'Iran e dei prezzi del petrolio in aumento.

Questo viaggio mira a "dimostrare la solidarietà della Francia" a Cipro, dove una base militare britannica è stata colpita da un drone poco dopo l'inizio dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran lo scorso 28 febbraio, ha dichiarato la presidenza francese. Anche il rafforzamento delle capacità militari europee nel Mediterraneo orientale, in particolare intorno a Cipro, sarà all'ordine del giorno, poiché Francia, Italia e Spagna hanno schierato ciascuna una fregata nella zona.