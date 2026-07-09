ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

Iran, le spoglie di Khamenei arrivate a Mashhad per l'inumazione

Milano, 9 lug. (askanews) - I resti dell'ayatollah Ali Khamenei, dopo sei giorni di cerimonie in diverse città dell'Iran e dell'Iraq, sono arrivati a Mashhad a bordo di un aereo. Khamenei verrà poi sepolto nel Santuario di Reza, il luogo di culto più importante dell'Iran.

Si prevede la partecipazione di milioni di persone. Citato in televisione, il governatore di Mashhad, Hassan Hosseini, ha dichiarato di aspettarsi 15 milioni di persone - cinque volte la popolazione della città - per i funerali.

La cerimonia è prevista per le 14 ora locale (11:30 ora italiana) nella sua città natale, dopo essere stata rinviata a causa dei ritardi nel trasferimento della salma dall'Iraq.

Per tutta la notte, e per ore prima dell'inizio dei funerali, i partecipanti al lutto hanno atteso per le strade di Mashhad. Alcuni sventolavano enormi ritratti di Ali Khamenei, mentre altri, riuniti in gruppi, recitavano canti religiosi all'unisono. Un grande striscione srotolato sulla facciata di un edificio proclamava: "Uccideremo Trump".

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