ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

Iran, le sirene risuonano a Kuwait City: "Rispondiamo agli attacchi"

Kuwait City, 17 lug. (askanews) - Le sirene risuonano a Kuwait City dopo che l'esercito del Paese ha annunciato di rispondere ad attacchi missilistici e con droni, il giorno dopo che la nazione del Golfo ha subito attacchi aerei da parte dell'Iran.

"Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente contrastando missili e droni ostili in seguito all'aggressione iraniana", ha scritto l'esercito su X.

In Bahrain, il ministero dell'Interno ha reso noto che è stata attivata una sirena d'allarme, invitando i cittadini a cercare riparo.

I media statali iraniani hanno riferito che l'esercito della Repubblica Islamica stava prendendo di mira elicotteri e aerei statunitensi presso una base aerea in Bahrain "in risposta all'azione ostile del nemico contro infrastrutture urbane e civili innocenti".

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