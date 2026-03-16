ULTIME NOTIZIE 16 MARZO 2026

Iran, le immagini della Mezzaluna Rossa sugli effetti di un raid

Milano, 16 mar. (askanews) - Filmati condivisi sui social media il 15 marzo 2026 dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano i soccorritori che trasportano sacchi per cadaveri e setacciano le macerie di edifici danneggiati, che secondo l'organizzazione sarebbero stati colpiti da raid aerei statunitensi e israeliani inn Iran.

Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, quartieri residenziali e alcune infrastrutture sarebbero stati colpiti in nuovi attacchi a Teheran attribuiti a Stati Uniti e Israele.

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