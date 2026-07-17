ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

Iran, latv di stato diffonde immagini dei ponti danneggiati dagli Usa

Bandar-e Khamir (Iran), 17 lug. (askanews) - Le immagini trasmesse dalla televisione di stato iraniana mostrano quelli che, a detta delle autorità, sarebbero i danni causati dai raid aerei statunitensi notturni su due ponti nella regione di Bandar Khamir, vicino allo Stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran. Venerdì gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la sesta notte consecutiva e Teheran li ha accusati di aver causato vittime prendendo di mira infrastrutture civili. Nel frattempo, diversi alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente hanno affermato di essere stati bersaglio di attacchi, tra cui uno contro una centrale elettrica, segnando un'ulteriore escalation del conflitto.

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