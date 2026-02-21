ULTIME NOTIZIE 21 FEBBRAIO 2026

Iran, la protesta all'Università di Teheran: "Lunga vita allo scià"

Teheran, 21 feb. (askanews) - Nelle immagini diffuse sui social media il 21 febbraio 2026 si vede una folla di iraniani che manifesta all'Università di Tecnologia Amirkabir di Teheran, scandendo in farsi "Lunga vita allo scià" (Javid shah) e "Morte ai tre corrotti".

Gli iraniani - scrive Afp - hanno ripreso i loro slogan di protesta questa settimana per commemorare il quarantesimo giorno dalla morte di migliaia di persone (in linea con la tradizione di lutto sciita), mentre l'ondata di manifestazioni ha raggiunto il suo culmine l'8 e il 9 gennaio.

ESTERI
14
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi