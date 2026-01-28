ULTIME NOTIZIE 28 GENNAIO 2026

Iran, la Cina agli Usa: no ad avventurismo militare

Milano, 28 gen. (askanews) - Il rappresentante cinese all'ONU, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di sicurezza contro qualsiasi "avventurismo militare" in Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "il tempo stringe" prima di un attacco. "Il rappresentante cinese all'ONU, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di sicurezza contro qualsiasi "avventurismo militare" in Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "il tempo stringe" prima di un attacco", ha dichiarato.

