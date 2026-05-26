ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Iran, Khamenei: Usa non avranno più un rifugio sicuro nella regione

Milano, 26 mag. (askanews) - In una dichiarazione scritta, letta e diffusa dalla televisione di stato, la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha affermato che i paesi della regione non fungeranno più da scudo per le basi statunitensi. "Quel che è certo a questo proposito è che il tempo non tornerà indietro e le nazioni e i territori della regione non serviranno più da scudo per le basi americane. Gli Stati Uniti, oltre a non avere più alcun punto sicuro nella regione per l'aggressione e la creazione di basi militari, si stanno allontanando sempre più dalla loro posizione precedente con il passare dei giorni", avrebbe dichiarato Khamenei.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi