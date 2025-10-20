ULTIME NOTIZIE 20 OTTOBRE 2025

Iran, Khamenei: Trump continui a sognare su siti nucleari distrutti

Teheran, 20 ott. (askanews) - La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è tornato a respingere qualsiasi "interferenza" degli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, ironizzando sulle dichiarazioni fatte dal presidente americano, Donald Trump, riguardo alla distruzione causata dagli attacchi Usa agli impianti nucleari iraniani durante il conflitto dello scorso giugno tra Israele e Iran.

"Il presidente degli Stati Uniti si vanta di aver 'bombardato e distrutto' l'industria nucleare iraniana. Benissimo. Lasciateli sognare", ha detto oggi in un discorso tenuto ai giovani iraniani che hanno partecipato alle Olimpiadi sportive e scientifiche.

"Continuate a sognare. Ma chi siete voi, comunque, per stabilire cosa si può e cosa non si può fare per un Paese, solo perché possiede un'industria nucleare? Cosa c'entrano gli Stati Uniti se l'Iran ha o meno capacità nucleari? Tale interferenza è inappropriata, sbagliata e prepotente", ha detto Khamenei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Irna.

ESTERI
21
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi