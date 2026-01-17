ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Iran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie

Roma, 17 gen. (askanews) - "Riteniamo il presidente degli Stati Uniti responsabile delle vittime, dei danni e delle calunnie che sono state rivolte al popolo iraniano", ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, parlando in un incontro a Teheran, ritrasmesso dalla tv iraniana.

Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di aver pianificato le proteste e i disordini che hanno scosso il Paese, con "l'obiettivo di inghiottire l'Iran". "Non intendiamo condurre il Paese in guerra, ma i criminali nazionali e internazionali non rimarranno impuniti" ha aggiunto la Guida suprema. "E peggio dei criminali interni, i criminali internazionali, non risparmieremo nemmeno loro. Questo lavoro deve essere portato avanti con i propri metodi, con il metodo giusto. Con l'aiuto di Dio, la nazione iraniana deve spezzare la schiena ai sediziosi proprio come ha spezzato la schiena alla sedizione".

