Iran, Kallas: "Non è nell'interesse di nessuno che guerra continui"

Limassol, 28 mag. (askanews) - L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato oggi che non è nell'interesse di nessuno che la guerra tra Iran e Stati Uniti continui, soprattutto ora che il presidente americano Donald Trump paventa la ripresa delle ostilità qualora i negoziati fallissero. "In questo preciso momento, si trovano in una zona molto pericolosa tra guerra e pace, e non è nell'interesse di nessuno che questa guerra continui", ha affermato durante una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea a Limassol, Cipro.

"Credo che questa sia una trappola che la Russia vuole tenderci: farci discutere su chi parla con loro", ha aggiunto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza. La Russia ha suggerito all'Europa di scegliere come mediatore il suo alleato di lunga data, l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder.