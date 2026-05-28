ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Iran, Kallas: "Non è nell'interesse di nessuno che guerra continui"

Limassol, 28 mag. (askanews) - L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato oggi che non è nell'interesse di nessuno che la guerra tra Iran e Stati Uniti continui, soprattutto ora che il presidente americano Donald Trump paventa la ripresa delle ostilità qualora i negoziati fallissero. "In questo preciso momento, si trovano in una zona molto pericolosa tra guerra e pace, e non è nell'interesse di nessuno che questa guerra continui", ha affermato durante una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea a Limassol, Cipro.

"Credo che questa sia una trappola che la Russia vuole tenderci: farci discutere su chi parla con loro", ha aggiunto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza. La Russia ha suggerito all'Europa di scegliere come mediatore il suo alleato di lunga data, l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi