Iran, in migliaia in piazza per giurare fedeltà a Mojtaba Khamenei

Milano, 9 mar. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate in una piazza centrale della capitale iraniana per giurare fedeltà al nuovo leader della Repubblica islamica, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

Tra la folla che si raduna in piazza Enghelab a Teheran, molti portano bandiere iraniane e ritratti di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso negli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio.

Mojtaba Khamenei, 56 anni, è stato nominato nuovo leader supremo dell'Iran con una dichiarazione diffusa dalla televisione di Stato.

Nato l'8 settembre 1969 a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, Mojtaba è il secondo dei sei figli di Ali Khamenei. Ha frequentato la scuola religiosa Alavi a Teheran e, secondo i media iraniani, a 17 anni ha prestato servizio militare per brevi periodi durante la guerra Iran-Iraq (1980-1988): lì è entrato in contatto con gli ambienti dei Guardiani della Rivoluzione.