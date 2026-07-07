Iran: il silenzio degli europei di fronte al crimine li rende complici

Milano, 7 lug. (askanews) - Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha dichiarato che i Paesi europei "ci devono molto" perché non hanno adempiuto al loro dovere di difendere quelli che hanno definito i valori fondamentali del diritto internazionale e dei diritti umani. "Non devono rimanere in silenzio, perché l'indifferenza all'ingiustizia li rende complici di questi crimini", ha aggiunto in una conferenza stampa a Teheran, a margine dei funerali della Guida Suprema Ali Khamenei.