ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Iran: il silenzio degli europei di fronte al crimine li rende complici

Milano, 7 lug. (askanews) - Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha dichiarato che i Paesi europei "ci devono molto" perché non hanno adempiuto al loro dovere di difendere quelli che hanno definito i valori fondamentali del diritto internazionale e dei diritti umani. "Non devono rimanere in silenzio, perché l'indifferenza all'ingiustizia li rende complici di questi crimini", ha aggiunto in una conferenza stampa a Teheran, a margine dei funerali della Guida Suprema Ali Khamenei.

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