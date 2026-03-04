ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran, il primo ministro canadese Carney chiede rapida de-escalation

Roma, 4 mar. (askanews) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha chiesto una rapida de-escalation nel conflitto scatenato dagli attacchi Usa-Israele contro l'Iran, esortando tutte le parti a rispettare le regole internazionali di ingaggio. Parlando a Sydney, Carney ha affermato che la guerra in Medio Oriente rappresenta "un altro esempio del fallimento dell'ordine internazionale".

"Il Canada chiede una rapida riduzione delle ostilità ed è pronto a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Per risolvere questa crisi sarà necessario impegnarsi per una soluzione politica più ampia. E l'impegno diplomatico è essenziale per evitare un conflitto più ampio e profondo. I civili innocenti devono essere protetti e tutte le parti devono impegnarsi a trovare accordi duraturi per porre fine sia alla proliferazione nucleare che all'estremismo terroristico", ha detto Carney.

