Iran, il presidente Pezeshkian sconsiglia leggi più severe sul velo

Teheran, 30 ago. (askanews) - "Credo che, facendo questo (imponendo leggi più severe sull'uso del velo), potrebbe scoppiare una guerra nella società che non sarei in grado di contenere" ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, considerato un riformista, durante un'intervista televisiva a Teheran il 29 agosto alla tv iraniana Irinn, riferendosi al dibattito sull'inasprimento delle norme sull'abbigliamento islamico. Ha aggiunto che il non indossare il chador, il tradizionale abito nero islamico in Iran, non significa che una donna "non sia una brava persona".

