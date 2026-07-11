Iran, il ministro Araghchi in Oman per discutere dello stretto Hormuz

Roma, 11 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato in Oman, paese mediatore tra Stati Uniti e Iran, per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato conclusa la tregua. Nelle immagini del ministero degli Esteri iraniano, l'arrivo di Araghchi all'aeroporto, dove è stato accolto dal ministro dell'Ufficio Reale dell'Oman, Mohammed Al-Nuamani, e dall'ambasciatore iraniano a Mascate, Mousa Farhang.

"Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto Segretario del Tesoro statunitense (Scott Bessent, ndr), che sta violando il nono paragrafo del memorandum d'intesa. Questa violazione si aggiunge ad altre

infrazioni e passi errati compiuti dagli Stati Uniti", ha scritto Araghchi sul suo account X, riferendosi a una parte del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran in cui si afferma che Washington "non imporrà nuove sanzioni e non schiererà ulteriori forze nella regione", in attesa di un accordo definitivo tra le due parti.