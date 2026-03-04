ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran, il figlio di Khamenei, Mojtaba, potrebbe essere il suo successore

Roma, 4 mar. (askanews) - Dopo l'uccisione della Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, come suo successore sarebbe stato scelto il figlio Mojtaba, secondogenito, che finora non aveva mai ricoperto una carica governativa. Il 56enne sciita - stando a quanto riporta Iran International - sarebbe stato nominato dal Consiglio degli esperti, sotto la pressione dei Guardiani della Rivoluzione; è considerato vicino all'ala intransigente, i Pasdaran.

Israele ha già fatto sapere di considerare qualunque esponente della leadership iraniana un bersaglio legittimo. Il suo nome non era scontato, in un contesto di rivolte nel Paese. Inizialmente si era anche diffusa la notizia della sua possibile morte sotto i bombardamenti israeliani in cui è rimasto ucciso il padre. A Teheran, per ricordare quest'ultimo si terrà una cerimonia di tre giorni.

L'Iran ha comunque affermato che non ha alcuna intenzione di negoziare con gli Stati Uniti ed è in grado di continuare la guerra: lo ha dichiarato Mohammad Mokhber, uno dei consiglieri dell'ex Guida Suprema, parlando alla televisione di Stato iraniana.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi