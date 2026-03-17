Iran, i Guardiani mostrano le immagini dei missili lanciati

Milano, 17 mar. (askanews) - Le immagini diffuse dalla televisione di stato iraniana mostrano quella che viene definita la 58ma ondata dell'Operazione Promessa Onesta 4, condotta dai Guardiani della Rivoluzione, con il lancio di missili contro basi israeliane e statunitensi nel nord e nel centro dell'Iraq, nonché contro l'Arabia Saudita e la Quinta Flotta della Marina statunitense, di stanza in Bahrein. Il braccio ideologico delle forze armate iraniane ha dichiarato in un comunicato che l'operazione è stata condotta utilizzando "sistemi Khorramshahr di precisione e ultra-pesanti con testate da due tonnellate, missili Ghadr a testate multiple, sistemi Fattah e Kheibar-Shekan, sistemi a medio raggio Fateh e Qiam e droni distruttivi", aggiungendo che "è stata condotta con pieno successo a partire dall'alba di oggi".