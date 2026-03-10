ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

Iran, Hegseth: "Oggi il nuovo giorno più intenso degli attacchi Usa"

Washington, 10 mar. (askanews) - "Non cederemo finché il nemico non sarà totalmente e definitivamente sconfitto, ma lo faremo, lo faremo secondo i nostri tempi e secondo le nostre scelte. Ad esempio, oggi sarà ancora una volta il giorno più intenso dei nostri attacchi in Iran": lo ha dichiarato Pete Hegseth, il segretario americano alla Guerra, durante una conferenza stampa al Pentagono.

"Nelle ultime 24 ore l'Iran ha lanciato il numero più basso di missili mai riuscito a lanciare", ha aggiunto.

"Ci troviamo in una posizione molto forte, dando al presidente degli Stati Uniti il massimo delle opzioni. E fin dall'inizio, da questo podio, non abbiamo dichiarato quanto tempo ci vorrà. La nostra volontà è inesauribile. In definitiva, il presidente può determinare lo stato finale di quegli obiettivi, giusto? Ma, quello che ha ripetuto continuamente, e voglio che il popolo americano lo capisca, è che non è infinito, non è prolungato. Non permettiamo che la missione avanzi lentamente. Il presidente ha fissato una missione ben precisa da compiere, e il nostro compito è portarla a termine inesorabilmente", ha sottolineato.

