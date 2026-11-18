Teheran, 18 nov. (askanews) - L'Iran minaccia una risposta ancora più devastante e senza limiti geografici in caso di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. L'avvertimento arriva dal generale Amir Hatami, comandante dell'esercito iraniano, mentre si intensificano gli scontri in Medio Oriente.

Martedì gli Stati Uniti hanno bombardato un sito missilistico sull'isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, dopo che Teheran aveva attaccato un'installazione militare americana in Bahrein. Nelle ore successive, il Kuwait e il Bahrein hanno annunciato di aver intercettato nuovi attacchi aerei. L'esercito iraniano ha confermato di aver preso di mira infrastrutture militari statunitensi in Kuwait.

La guerra, cominciata il 28 febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, aveva conosciuto una tregua ad aprile, dopo quasi quaranta giorni di bombardamenti. Ma il cessate il fuoco è saltato durante l'estate e la regione è tornata al centro di una nuova escalation militare. Nel Golfo sono ora presenti tre gruppi navali americani con portaerei.

"Oggi siamo pronti - dice Amir Hatami, comandante dell'esercito iraniano - Se il nemico commetterà l'errore di ripetere le azioni che lo hanno già portato alla disperazione, la nostra risposta contro di lui e contro chi lo sostiene sarà senza dubbio ancora più devastante e senza limiti geografici".