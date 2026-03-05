Iran, Giachetti (Iv): "L'assenza di Meloni è un fatto politico"

Roma, 5 mar. (askanews) - "Dite che se la premier Meloni fosse venuta oggi in Parlamento avrebbe detto le stesse cose. Ma la presenza della premier qui oggi è un fatto politico perché non è vero che avete sempre la stessa linea sulla politica estera con Salvini e Tajani. E' un fatto politico che Meloni non sia qui ma alla radio a fare un monologo". Lo ha detto Roberto Giachetti deputato di Iv intervenendo in Aula alla Camera dopo la replica dei ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medioriente.