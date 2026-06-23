ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Iran, Ghalibaf: "Risultati significativi" dai negoziati con gli Usa

Roma, 23 giu. (askanews) - L'Iran ha ottenuto "successi significativi" nei negoziati svoltisi con gli Stati Uniti in Svizzera: lo ha affermato Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore della Repubblica Islamica, in un video pubblicato anche sul suo account Telegram.

"Dal mio punto di vista, questo viaggio ha portato a successi significativi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo Stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che rappresenta uno dei progressi che abbiamo compiuto. Naturalmente, crediamo di essere solo all'inizio di questo processo e dobbiamo continuare i nostri sforzi", ha proseguito. Israele tuttavia si oppone "fermamente a questo processo negoziale, che considera una minaccia alla sua stessa esistenza e che cerca di sabotare", ha concluso.

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