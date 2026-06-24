ULTIME NOTIZIE 24 GIUGNO 2026

Iran, Ghalibaf: "L'accordo è dichiarazione di sconfitta dell'America"

Milano, 24 giu. (askanews) - L'accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente è "la dichiarazione di sconfitta dell'America", ha affermato mercoledì Mohammad Bagher Ghalibaf, capo della squadra negoziale iraniana. Ghalibaf, che è anche presidente del parlamento del suo paese, è intervenuto a una conferenza a Baku, capitale dell'Azerbaigian. "Consideriamo il ritiro delle forze militari straniere dalla regione un obiettivo strategico", ha aggiunto il capo megoziatore iraniano.

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