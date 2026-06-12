ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

Iran, Gentiloni: "Fine guerra in Iran cambia il quadro dell'Europa"

Bologna, 12 giu. (askanews) - "Gli sviluppi della guerra saranno determinanti, se è vero che si arriva, come Trump sta annunciando da ieri, a una conclusione". Lo ha detto l'ex commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine di "Repubblica delle Idee" a Bologna, commentando l'annuncio della fine del conflitto con l'Iran e i suoi possibili effetti sull'economia europea.

"Questo cambierà anche un po' le prospettive dell'economia europea - ha spiegato Gentiloni -. Al momento c'è un forte rischio di una stagnazione accompagnata da alta inflazione, che è un quadro molto negativo per le famiglie, per le imprese. Ma la fine di questa guerra potrebbe cambiare le cose in positivo, speriamo".

Sui tempi del ritorno alla normalità, l'ex premier ha frenato: "prima di tornare alla normalità senz'altro ci vorrà tempo, perché ci sono impianti danneggiati e il traffico marittimo impiegherà molto a tornare normale. Però non c'è dubbio che il messaggio di una fine della guerra sarebbe positivo per le economie, per le imprese, per i Paesi che devono affrontare spese pubbliche ingenti".

"E' chiaro che la guerra, 4 mesi dopo, abbiamo tutti capito che è stata praticamente inutile - ha concluso Gentiloni - però comunque speriamo che finisca".

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