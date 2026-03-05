ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Iran, Fmi: guerra influirà su prezzi, energia, crescita e inflazione

Roma, 5 mar. (askanews) - L'economia mondiale è "nuovamente messa alla prova" dalla guerra in Medio Oriente, ha affermato da Bangkok la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva.

"Viviamo in un mondo in cui gli shock sono più frequenti e inaspettati, e abbiamo avvertito i nostri membri che per qualche tempo l'incertezza sarà la nuova norma", ha detto durante una conferenza sull'Asia nel 2050.

Inoltre, Georgieva ha avvertito: "Se il conflitto dovesse durare più a lungo, avrebbe un evidente potenziale di incidere sui prezzi globali dell'energia, sul sentimento dei mercati, sulla crescita e sull'inflazione, e imporrebbe nuove domande ai leader di tutto il mondo".

ECONOMIA
