ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Iran, fedeli intonano slogan anti-Usa e Israele alla preghiera venerdì

Roma, 3 lug. (askanews) - I fedeli tengono in mano ritratti del defunto leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, sventolano bandiere e intonano slogan contro gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele durante la preghiera del venerdì a Teheran, mentre la capitale si prepara alle cerimonie funebri per Khamenei.

"Ogni singola cellula e vena del vostro corpo nutre odio per l'America e il regime sionista. Lo slogan 'Morte all'America' che intonate non è uno slogan comune, viene dal profondo del vostro essere", afferma l'Ayatollah Ahmad Khatami.

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