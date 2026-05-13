ULTIME NOTIZIE 13 MAGGIO 2026

Iran, Crosetto: nessuna missione a Hormuz senza vera tregua

Roma, 13 mag. (askanews) - "Non siamo qui oggi per chiedere di autorizzare una missione militare - che prevede per prima cosa una vera tregua, una cornice giuridica e un voto del Parlamento - né un ampiamento operativo di quelle in essere". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Oggi 40 Paesi stanno valutando di rendere Hormuz libero e percorribile non appena sarà possibile: 24 di essi sono disposti a contribuire con assetti specialistici", un quadro che "conferma la natura multinazionale dell'operazione", ha commentato Crosetto.

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