Iran critica Rubio per visita al Taj Mahal in India

Hyderabad, 26 mag. (askanews) - Anche una visita a una delle sette meraviglie del mondo può diventare un caso diplomatico. Il consolato generale dell'Iran a Hyderabad, in India, ha criticato il segretario di Stato americano Marco Rubio per la visita al Taj Mahal nel pieno del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Rubio e la moglie si sono fatti immortalare al monumento nell'ambito della missione in India.

"Se Rubio conoscesse la storia o l'architettura, non avrebbe posato per una foto in quel luogo", ha scritto il consolato iraniano. "Quel monumento fu costruito per amore della moglie iraniana dell'imperatore, realizzato dal genio di architetti iraniani, mentre oggi il suo governo minaccia di cancellare la civiltà iraniana, insultando altre civiltà".

Il conflitto con l'Iran è al centro dei colloqui del vertice dei ministri degli Esteri del Quad che hanno annunciato una serie di iniziative su sicurezza marittima, infrastrutture portuali, minerali critici ed energia nell'Indo-Pacifico, con l'obiettivo di trasformare il formato che riunisce India, Stati uniti, Giappone e Australia in una "partnership d'azione".

"Siamo profondamente impegnati in questa partnership. È un elemento chiave e una pietra angolare della nostra strategia globale come nazione, gli Stati Uniti. Ecco perché siamo così felici di essere qui oggi e perché siamo entusiasti delle iniziative che stiamo annunciando." ha detto Rubio.