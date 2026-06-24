ULTIME NOTIZIE 24 GIUGNO 2026

Iran, Craxi (FI): voli partiti da basi Italia rispettano accordi

Roma, 24 giu. (askanews) - "Tutti i voli che sono partiti dalle basi italiane hanno rispettato il diritto internazionale e gli accordi internazionali in vigore tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America". Così Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia, sollecitata da un cronista a proposito delle dichiarazioni del segretario della Nato Rutte che a Fox News ha detto che dall'Italia sono partiti 500 voli a supporto dell'operazione Usa contro l'Iran.

"Qualsiasi azione partita dall'Italia risponde ad accordi internazionali e sono azioni di tipo logistico in partenza per altri Paesi, punto", ha ribadito Craxi a margine di un evento sullo spazio alla Camera.

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