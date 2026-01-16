ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

Iran, Conte: il centrodestra? Qui in piazza non c'è

Roma, 16 gen. (askanews) - "Ci sono esponenti del centrodestra qui oggi? Domando perché io non ho girato tutta la piazza". Ma "siamo qui e non li ho visti". Cosi il presidente M5S Giuseppe Conte, risponde a chi domanda durante la manifestazione a Roma in piazza del Campidoglio se c'è sintonia sull'Iran con il centrodestra.

"Perché qui si tratta di solidarizzare e manifestare tutta la nostra vicinanza alle persone che in questo momento subiscono la repressione di un regime dittatoriale che dobbiamo condannare con fermezza". È in corso una carneficina che è molto più elevata di quella che filtra e arriva fin qui", sottolinea Conte, il quale aggiunge: "e io non ho capito quale sia la posizione del centrodestra".

POLITICA
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi