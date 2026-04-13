ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Iran: confini sotto nostro capillare controllo, anche marittimi

Teheran, 13 apr. (askanews) - L'Iran sostiene di avere il pieno controllo dei propri confini, compresi quelli marittimi, mentre cresce la tensione regionale dopo il fallimento dei colloqui con gli Stati Uniti e alla vigilia del blocco navale americano annunciato contro i porti iraniani. A dirlo è il vice ministro dell'Interno Ali Zeinivand, secondo cui Teheran domina "metro per metro" le proprie frontiere e non ha lasciato spazio a eventuali piani del nemico.

"Non abbiamo preoccupazioni serie nell'area dei nostri confini, né a ovest, dal nord-ovest al sud-ovest, né a est e sud-est, grazie a Dio, e lo stesso vale per i nostri confini marittimi - ha detto il viceministro - Non è che il nemico fino a questo momento non abbia voluto colpirci lungo questi confini; è che non ci è riuscito. Abbiamo un controllo così profondo e capillare, e dominiamo i confini metro per metro, da non avergli neppure dato la possibilità di pianificare qualcosa".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi