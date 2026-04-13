Iran: confini sotto nostro capillare controllo, anche marittimi

Teheran, 13 apr. (askanews) - L'Iran sostiene di avere il pieno controllo dei propri confini, compresi quelli marittimi, mentre cresce la tensione regionale dopo il fallimento dei colloqui con gli Stati Uniti e alla vigilia del blocco navale americano annunciato contro i porti iraniani. A dirlo è il vice ministro dell'Interno Ali Zeinivand, secondo cui Teheran domina "metro per metro" le proprie frontiere e non ha lasciato spazio a eventuali piani del nemico.

"Non abbiamo preoccupazioni serie nell'area dei nostri confini, né a ovest, dal nord-ovest al sud-ovest, né a est e sud-est, grazie a Dio, e lo stesso vale per i nostri confini marittimi - ha detto il viceministro - Non è che il nemico fino a questo momento non abbia voluto colpirci lungo questi confini; è che non ci è riuscito. Abbiamo un controllo così profondo e capillare, e dominiamo i confini metro per metro, da non avergli neppure dato la possibilità di pianificare qualcosa".