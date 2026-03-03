ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran, colpito il sito nucleare di Natanz: le immagini del prima e dopo

Milano, 3 mar. (askanews) - Nel terzo giorno dell'attacco lanciato da Israele e Usa contro l'Iran è stato colpita e danneggiata una delle centrali nucleari di Teheran.

Lo ha confermato la stessa Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica, basandosi su immagini satellitari come queste che mostrano il sito prima e dopo.

Nelle foto si vedono alcuni edifici che poi scompaiono nella seconda immagine; secondo gli esperti ad essere danneggiato sarebbe l'ingresso dell'impianto sotterraneo di arricchimento del combustibile di Natanz.

