Iran: colloqui con mediatori in corso per evitare ulteriore escalation

Teheran, 13 lug. (askanews) - L'Iran afferma di voler proseguire i colloqui con i mediatori di Qatar, Pakistan e Oman nel tentativo di prevenire un'ulteriore escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei:

"Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per difendere i nostri interessi nazionali. Il ruolo dei mediatori è quello di proseguire gli sforzi per evitare un'escalation delle tensioni. Nei giorni scorsi siamo stati in contatto con Qatar e Oman - con cui abbiamo tenuto un incontro - e con il Pakistan; tali discussioni sono tuttora in corso".