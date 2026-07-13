ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Iran: colloqui con mediatori in corso per evitare ulteriore escalation

Teheran, 13 lug. (askanews) - L'Iran afferma di voler proseguire i colloqui con i mediatori di Qatar, Pakistan e Oman nel tentativo di prevenire un'ulteriore escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei:

"Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per difendere i nostri interessi nazionali. Il ruolo dei mediatori è quello di proseguire gli sforzi per evitare un'escalation delle tensioni. Nei giorni scorsi siamo stati in contatto con Qatar e Oman - con cui abbiamo tenuto un incontro - e con il Pakistan; tali discussioni sono tuttora in corso".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi