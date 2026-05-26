ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Iran, Cina: "parti interessate" rispettino fragile cessate il fuoco

Pechino, 26 mag. (askanews) - La Cina esorta le "parti interessate" a rispettare il fragile cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente, dopo che le forze statunitensi hanno attaccato siti missilistici nel Sud dell'Iran e imbarcazioni che stavano posando mine.

"Esortiamo le parti interessate a rispettare gli impegni assunti in materia di cessate il fuoco, a risolvere le controversie con mezzi pacifici, a continuare a lavorare per trovare una soluzione che tenga conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti attraverso il dialogo e il negoziato, e a promuovere il rapido ripristino della pace in Medio Oriente e nella regione del Golfo", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in conferenza stampa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi