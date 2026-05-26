Iran, Cina: "parti interessate" rispettino fragile cessate il fuoco

Pechino, 26 mag. (askanews) - La Cina esorta le "parti interessate" a rispettare il fragile cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente, dopo che le forze statunitensi hanno attaccato siti missilistici nel Sud dell'Iran e imbarcazioni che stavano posando mine.

"Esortiamo le parti interessate a rispettare gli impegni assunti in materia di cessate il fuoco, a risolvere le controversie con mezzi pacifici, a continuare a lavorare per trovare una soluzione che tenga conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti attraverso il dialogo e il negoziato, e a promuovere il rapido ripristino della pace in Medio Oriente e nella regione del Golfo", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in conferenza stampa.