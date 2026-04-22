Iran, Cina: Medio Oriente a un punto critico, evitare ripresa ostilità

Pechino, 22 apr. (askanews) - La Cina avverte che la situazione in Medio Oriente è arrivata a un "punto critico", sospesa tra guerra e pace, dopo la decisione di Donald Trump di prorogare la tregua con l'Iran per lasciare più tempo al negoziato. A dirlo è il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, che indica come priorità assoluta quella di evitare una nuova ripresa delle ostilità e ribadisce il sostegno di Pechino a una soluzione politica e diplomatica della crisi.

"L'attuale situazione regionale - ha detto il portavoce - si trova a un punto critico, in transizione tra guerra e pace; la priorità assoluta resta fare tutto il possibile per impedire una ripresa delle ostilità. La Cina sostiene le parti coinvolte nel continuare a risolvere le divergenze attraverso canali politici e diplomatici, nel raggiungere un cessate il fuoco completo e duraturo e nel salvaguardare la pace e la stabilità in Medio Oriente e nell'area del Golfo. La Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale, nello spirito della proposta in quattro punti avanzata dal presidente Xi Jinping, per svolgere in questo senso un ruolo positivo e costruttivo".