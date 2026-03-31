ULTIME NOTIZIE 31 MARZO 2026

Iran, Cina e Pakistan rafforzano il coordinamento per la pace

Pechino, 31 mar. (askanews) - La Cina rafforzerà con il Pakistan il coordinamento sulla crisi iraniana e sulle altre questioni regionali di comune interesse. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, mentre a Pechino sono arrivati alti funzionari di Islamabad. La Cina ha anche condannato come "assolutamente inaccettabili" gli attacchi deliberati contro i peacekeeper Onu, dopo la morte di caschi blu indonesiani in Libano.

"Cina e Pakistan sono partner strategici globali, fondati su rispetto e sostegno reciproci - ha detto Mao Ning - I due Paesi hanno posizioni simili sulle principali questioni internazionali e regionali e mantengono un dialogo stretto. I due ministri degli Esteri rafforzeranno il coordinamento sulla situazione in Iran e sulle altre questioni di comune interesse".

Mao ha anche riferito che tre navi cinesi hanno recentemente transitato nello Stretto di Hormuz grazie a un lavoro di coordinamento con le parti coinvolte, senza precisarne l'identità. Hormuz e le acque adiacenti - ha detto - restano un corridoio vitale per il commercio internazionale di merci ed energia.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi