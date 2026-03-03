ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran avverte Europa: un coinvolgimento "sarebbe un atto di guerra"

Teheran, 3 mar. (askanews) - L'Iran mette in guardia i paesi europei da qualsiasi coinvolgimento nella guerra, opponendosi a Israele e agli Stati Uniti, dopo che Berlino, Parigi e Londra hanno dichiarato di essere pronte ad "azioni difensive" per distruggere le capacità militari iraniane.

"Questo sarebbe un atto di guerra. Qualsiasi atto del genere contro l'Iran sarebbe considerato una complicità con gli aggressori. Sarebbe considerato un atto di guerra contro l'Iran. Difensivo è sinonimo di offensivo, non ha senso. Vogliono privare l'Iran della sua capacità e della sua capacità di combattere gli aggressori? Sarebbe un peccato se questi paesi prendessero posizione. Gli aggressori hanno già fatto abbastanza contro l'Iran.", dice Esmail Baghai, portavoce del Ministero degli Esteri.

ESTERI
