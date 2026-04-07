ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Iran, attacco Usa-Israele in contea Pardis: almeno 6 morti

Teheran, 7 apr. (askanews) - Un filmato della Mezzaluna Rossa iraniana, mostra una squadra di ricerca e soccorso in quello che viene definito il luogo dell'impatto a Teheran, dopo un attacco statunitense-israeliano. Negli attacchi almeno sei persone sono state uccise nella contea di Pardis, a est di Teheran. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Mehr.

Tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini. Il 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi congiunti su obiettivi in Iran, compresa Teheran, causando danni e vittime civili. L'Iran ha risposto colpendo il territorio israeliano e strutture militari statunitensi in Medio Oriente.

Inizialmente Stati Uniti e Israele avevano dichiarato che il loro attacco "preventivo" era necessario per contrastare la presunta minaccia derivante dal programma nucleare iraniano, ma presto hanno chiarito di voler assistere a un cambio di potere in Iran.

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