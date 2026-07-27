ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

Iran: attacco Kiev ne Caspio pericoloso avventurismo, risponderemo

Teheran, 27 lug. (askanews) - Il ministero degli Esteri iraniano minaccia conseguenze dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel Mar Caspio. Secondo Teheran, l'esplosione ha ucciso un marinaio e ferito diversi altri membri dell'equipaggio.

Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano: "Non potete essere certi che una mossa teatrale per attirare l'attenzione e mostrare il vostro peso, non poi così grande, negli equilibri internazionali, resti limitata a quel livello. Le conseguenze per voi saranno certamente imprevedibili".

"Questa azione dell'Ucraina - prosegue il portavoce - è stata un atto assolutamente illegale e ingiustificato, contrario alla Carta delle Nazioni Unite, oltre che un pericoloso atto di avventurismo, al quale certamente non mancheremo di rispondere".

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