Iran, attacchi su Teheran e Beirut. Hegseth: abbiamo appena iniziato

Roma, 5 mar. (askanews) - Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una bozza di risoluzione che mirava a limitare i poteri militari del presidente Donald Trump nel conflitto con l'Iran. La proposta è stata bocciata con 52 voti contrari e 47 favorevoli.

La risoluzione avrebbe vietato azioni contro Teheran senza un'esplicita approvazione del Congresso, imponendo a Trump di porre fine entro 30 giorni a qualsiasi coinvolgimento delle forze armate non autorizzato, salvo nei casi di minaccia imminente o di attacco diretto contro gli Stati Uniti, i loro territori, cittadini o militari.

Intanto, il Pentagono ha diffuso nuove immagini dell'operazione "Epic Fury" contro l'Iran che mostrano il cacciatorpediniere USS Bainbridge che lancia missili da crociera Tomahawk, mentre la portaerei USS Gerald R. Ford effettua decolli di aerei militari.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha detto: "La campagna ha un'intensità sette volte superiore a quella delle precedenti operazioni israeliane contro l'Iran durante la guerra dei 12 giorni, sette volte. E come ha detto il presidente Trump, stanno arrivando ondate sempre più grandi. Abbiamo appena iniziato. Stiamo accelerando, non decelerando".

"Le capacità dell'Iran stanno svanendo di ora in ora, mentre la forza americana diventa più feroce, più intelligente e assolutamente dominante. Proprio oggi arrivano più bombardieri e più caccia. Potrebbero aver scelto un successore, morto, disperso o rannicchiato nei bunker" ha aggiunto, riferendosi al successore di Alì Khamenei.

Intanto, Israele ha annunciato nuovi attacchi su larga scala contro obiettivi a Teheran e a Beirut. Fonti dell'Idf hanno fatto sapere che si pianificano almeno ancora una o due settimane di operazioni militari. Nelle acque al largo del Kuwait una petroliera è stata colpita da una "grande esplosione", causando la fuoriuscita di greggio, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica di sicurezza marittima Ukmto; mentre il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico lanciato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato.