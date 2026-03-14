Iran, attaccato sito petrolifero negli Emirati Arabi

Milano, 14 mar. (askanews) - Da un importante impianto petrolifero negli Emirati Arabi Uniti si è levato del fumo, apparentemente a seguito di un altro attacco contro le infrastrutture petrolifere del Golfo. Nuvole di fumo scuro si sono alzate da Fujairah, sede di un importante porto già colpito in passato da attacchi iraniani contro un deposito di petrolio e una piattaforma commerciale. Nella stessa città si trova anche un terminale per l'esportazione di petrolio.

Alcune operazioni di carico di petrolio nel porto di Fujairah sono state sospese in seguito a un attacco con droni, riporta l'agenzia di stampa Bloomberg citando fonti informate.