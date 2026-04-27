ULTIME NOTIZIE 27 APRILE 2026

Iran, Araghchi arriva a San Pietroburgo per incontrare Putin

San Pietroburgo, 27 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è arrivato a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo Sergey Lavrov, nuova tappa del percorso diplomatico nel conflitto in Medio Oriente. Dopo il mancato incontro con gli Stati Uniti a Islamabad, Araghchi ha accusato Washington del fallimento dei negoziati di pace in Pakistan:

"L'approccio americano ha fatto sì che il precedente ciclo di negoziati, pur con alcuni progressi, non raggiungesse i suoi obiettivi a causa di richieste eccessive e politiche errate. Era quindi necessario consultarci con i nostri amici in Pakistan per fare il punto sulla situazione attuale. Fortunatamente, la visita è stata molto positiva e abbiamo esaminato quanto accaduto e le condizioni alle quali i negoziati possono proseguire", ha spiegato.

Araghchi arriva in Russia dopo aver fatto tappa in Oman e a Islamabad, mentre i mediatori cercano di mantenere vivi i colloqui di pace tra Teheran e Washington. Il ministro ha inoltre affermato che, durante la sua visita in Oman, ha discusso della situazione nello stretto di Hormuz. Teheran e Mascate condividono molte posizioni comuni e le parti hanno concordato di continuare il dialogo a livello di esperti.

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